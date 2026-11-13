News Tare racconta la trattativa per Modric: "Feci una videochiamata prima di andare a trovarlo perché non ci credevo"

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Queste le sue dichiarazioni a 360° sull'esperienza in rossonero: dai colpi di mercato alla grande delusione di non andare in Champions, fino ad alcune dinamiche societarie e al rapporto con Gerry Cardinale. Questo un estratto delle sue parole su come è nata la trattativa per Luka Modric nel'estate del 2025:

TARE RACCONTA LA TRATTATIVA PER MODRIC

“È stato bello perché è lui che ha convinto me. Aveva una voglia di Milan pazzesca. Ho voluto fare una videochiamata prima di andare a trovarlo perché non ci credevo. Ma dopo 5 minuti nella mia testa sapevo che era il giocatore che veramente mancava al Milan. Non solo per le qualità, ma proprio come uomo e come figura che quella squadra non aveva. Non ha mai detto di no. Una foto con un bambino, un autografo, un incontro, parlare con qualcuno… Non ha mai detto di no. Sono queste cose qua che l’umiltà è la chiave per qualsiasi cosa nella vita. Mi sento fiero di aver portato un grande campione al Milan, secondo me se lui vuole può giocare altre due stagioni senza nessun problema. Non ha mai saltato un allenamento. Eravamo noi a volte a fermarlo perché era sempre lì pronto. Amare il calcio a quell’età ti fa veramente onore”.