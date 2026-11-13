Luigi De Siervo è il nuovo Presidente della World League Association

Luigi De Siervo, AD della Lega di Serie A, è il nuovo Presidente della World League Association

Luigi De Siervo, AD della Lega di Serie A, è stato eletto Presidente della World League Association, associazione che riunisce 51 campionati professionistici in giro per il mondo.

Le dichiarazioni di ringraziamento di Luigi De Siervo riportate da TMW: "Sono onorato di essere stato eletto Presidente della World Leagues Association in un momento così importante. Negli ultimi dieci anni, la WLA è cresciuta costantemente, arrivando a riunire 51 leghe di tutti i continenti. Questo percorso testimonia l'importanza della cooperazione e della necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale".

Continua Luigi De Siervo nel suo discorso di ringraziamento: "Desidero ringraziare Richard Masters per la sua leadership e per il contributo dato all'Associazione. Guardando al futuro, sono determinato a costruire su queste solide fondamenta, rafforzando la cooperazione e assicurando che gli interessi delle leghe professionistiche siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio"