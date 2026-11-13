Pulisic rimane senza CT: il messaggio di saluto di Pochettino agli Stati Uniti

Il messaggio di addio di Mauricio Pochettino agli Stati Uniti: Pulisic e compagni sono rimasti senza CT

Mauricio Pochettino saluta all'improvviso la Nazionale degli Stati Uniti e si accasa al Manchester United, fresco di esonero di Michael Carrick. Una sfida davvero ardita per il tecnico argentino, accostato anche al Milan nel corso dell'ultima estate, che prenderà un club glorioso in zona retrocessione e avrà il compito in primis di salvarlo da una debacle storica, in secundis di riaccendere una passione ormai ampiamente sopita tra i tifosi dei Red Devils. L'altra faccia della medaglia è la Nazionale degli Stati Uniti di calcio di Christian Pulisic che rimane senza commissario tecnico.

Mauricio Pochettino ha commentato così il suo addio, in un comunicato pubblicato dalla Nazionale statunitense: "L'opportunità di rappresentare gli Stati Uniti è stata uno dei più grandi onori della mia carriera. Siamo profondamente grati ai giocatori per il loro impegno, ai tifosi per la loro fiducia e alla Federazione per aver sempre sostenuto il nostro staff e creato le opportunità per influenzare la cultura calcistica in questo grande Paese. Vogliamo ringraziare Cindy Parlow Cone, JT Batson e Dan Helfrich per la loro collaborazione e l'incredibile rapporto di lavoro instaurato durante tutto il periodo trascorso qui. C'è un talento straordinario nel bacino di giocatori statunitensi, dalle squadre giovanili alla nazionale maggiore, ed è uno dei motivi per cui crediamo così tanto nel futuro del calcio statunitense. Avrete sempre un posto speciale nei nostri cuori e sosterremo le squadre ogni volta che scenderanno in campo".