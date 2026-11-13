Evacuo sul ritorno di Ronaldinho: "Farà un effetto particolare"

L'ex giocatore italiano Felice Evacuo ha commentato il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna in Serie C

L'ex calciatore Felice Evacuo ha commentato a TMW Radio l'imminente ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna: "Farà sicuramente un effetto particolare, perché sappiamo benissimo che campione sia stato Ronaldinho. È una bella operazione di marketing per il Ravenna, che a queste iniziative tiene molto. Al di la di quello che succederà in campo, sarà un bell'evento. E sempre un punto interrogativo, perché questi grandi campioni sono capaci di tutto. Per la Serie C è comunque un lustro avere in campo un giocatore come lui, una leggenda del calcio mondiale. Vedremo cosa succederà"

Continua Felice Evacuo sul ritorno in campo di Ronaldinho: "Non so se si sia allenato in Brasile, non ne ho idea e ho qualche dubbio anche su questo. Credo che forse sia proprio l'attesa di vederlo in campo a 46 anni a rendere ancora più speciale questo evento. Sarà una sorpresa, perché non sappiamo come lo ritroveremo. Dal punto di vista atletico non potrà essere il Ronaldinho di quando giocava, ma quando parliamo di campioni di questo calibro la tecnica non si perde mai. Sono curioso anch'io di vedere cosa riuscirà a fare in campo".