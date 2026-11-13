Rabiot mastica amaro: "Conosco gli italiani, se gli lasci le briciole..."

Un estratto delle dichiarazioni di Adrien Rabiot dopo la sconfitta della Francia a San Siro contro l'Italia per 3-1

Nella serata di ieri a San Siro è andata in scena Italia-Francia, una super classica del calcio europeo in una delle cornici più suggestive di quello mondiale. Hanno vinto gli Azzurri per 3-1, con una grande prova di carattere. Nei transalpini due giocatori del Milan titolari, rimasti in campo per tutta la gara: Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il centrocampista rossonero ha vestito anche la fascia da capitano della sua Nazionale e al termine della gara è andato a parlare ai microfoni dei media francesi. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate da L'Equipe.

II commento di Adrien Rabiot dopo Italia-Francia 3-1: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, creandoci parecchie occasioni. Penso che avremmo potuto chiudere la partita. Loro hanno segnato al primo tiro. È stato un primo tempo entusiasmante, con tante palle gol create e un bel gioco. Al rientro dagli spogliatoi hanno spinto un po' di più. Conosco bene gli italiani e, se gli lasci anche solo le briciole, se le prendono. A tratti siamo stati anche troppo leziosi e ci hanno punito su alcune situazioni. Hanno saputo sfruttare i nostri pochi errori"