Il Generali Stadium sarà attivo tutto l'anno, dedicato allo sport, ai concerti, all'intrattenimento dal vivo, all'hospitality e al retail

Un elemento chiave della visione per Milano di Milan Sports & Entertainment è il Generali Stadium, la futura casa di AC Milan.

RedBird Capital Partners ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment, holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività.

MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.

IL PIANO DI MSE PER IL GENERALI STADIUM

Un elemento chiave di questa visione è il Generali Stadium, la futura casa di AC Milan, annunciato di recente: un nuovo stadio da 71.500 posti, progettato da Foster + Partners e MANICA. Lo storico accordo di naming rights con Generali, il più grande nella storia dello sport, unisce due dei marchi più iconici d'Italia – AC Milan e Generali – in una partnership che coniuga la loro ricca eredità italiana e l'impegno condiviso per il futuro di Milano. Più di uno stadio di calcio, il Generali Stadium sarà un polo all'avanguardia, attivo tutto l'anno, dedicato allo sport, ai concerti, all'intrattenimento dal vivo, all'hospitality e al retail.