Milan, Gila si sta allenando a Barcellona. Il punto sugli infortunati: chi può recuperare per il Frosinone?

Sky ha fatto il punto sugli infortunati del Milan e ha spiegato chi di loro potrebbe essere alla ripresa contro il Frosinone a San Siro

Ruben Amorim ha concesso una settimana di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi a Milanello nella giornata di lunedì. All'appello mancheranno ovviamente coloro che sono stati convocati in nazionale e i sette infortunati, che stanno portando avanti il loro percorso di recupero anche in questi giorni nel Centro Sportivo di Carnago. Tra coloro che stanno usufruendo di questi giorni di riposo c'è Mario Gila che però si sta allenando comunque a Barcellona per smaltire del tutto il problema alla caviglia che lo ha tormentato nelle ultime settimane.

A riferirlo è Sky che fa poi il punto sui giocatori del Milan infortunati. Amorim spera di recuperare qualcuno di loro per la ripresa contro il Frosinone, come per esempio Strahinja Pavlovic che viene valutato giorno dopo giorno dopo il problema ai reni che non gli ha permesso di scendere in campo contro Ferencvaros e Genoa. Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori, alle prese entrambi con infortuni muscolari, sono attesi da nuovi controlli (clicca QUI per leggera la nostra anticipazione sul difensore inglese) dai quali si capirà se saranno a disposizione già il 22 novembre contro il Frosinone o la settimana successiva tra Olympiacos e Cagliari. Stesso discorso anche il Pietro Terracciano, il quale sta invece recuperando da un problema alla spalla. Servirà invece un bel po' di pazienza in più per rivedere in campo Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e Matteo Gabbia, che rientreranno solo nel 2027.