Yormark: "Sono consapevole di ciò che comporta il mio ruolo per Milano ed entusiasta di lavorare con Cardinale"

Yormark: "Sono consapevole di ciò che comporta il mio ruolo per Milano ed entusiasta di lavorare con Cardinale"MilanNews.it
Oggi alle 14:00News
di Antonello Gioia
Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad.

Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad Amministratore Delegato. Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento.

Chi è Brett Yorkmark

Yormark porta con sé oltre trent'anni di esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella guida di organizzazioni nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. Attualmente è Commissioner della Big 12 Conference, incarico che lascerà alla fine di gennaio 2027. Durante il suo mandato alla Big 12 ha:

Brett Yormark ha dichiarato: “È un onore e un privilegio assumere questo incarico in una città con la storia e la passione per lo sport di Milano. Sono consapevole della responsabilità che comporta guidare un'organizzazione legata a istituzioni che significano così tanto per i loro tifosi e per le comunità di riferimento. Nel corso della mia carriera ho contribuito all'evoluzione delle organizzazioni sportive, ad ampliarne la portata e a creare nuove opportunità. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Gerry, di RedBird e dei nostri colleghi a Milano per trasformare questa visione in risultati concreti e duraturi”.