Yormark: "Sono consapevole di ciò che comporta il mio ruolo per Milano ed entusiasta di lavorare con Cardinale"

Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad.

Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad Amministratore Delegato. Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento.

Chi è Brett Yorkmark

Yormark porta con sé oltre trent'anni di esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella guida di organizzazioni nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. Attualmente è Commissioner della Big 12 Conference, incarico che lascerà alla fine di gennaio 2027. Durante il suo mandato alla Big 12 ha:

Brett Yormark ha dichiarato: “È un onore e un privilegio assumere questo incarico in una città con la storia e la passione per lo sport di Milano. Sono consapevole della responsabilità che comporta guidare un'organizzazione legata a istituzioni che significano così tanto per i loro tifosi e per le comunità di riferimento. Nel corso della mia carriera ho contribuito all'evoluzione delle organizzazioni sportive, ad ampliarne la portata e a creare nuove opportunità. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Gerry, di RedBird e dei nostri colleghi a Milano per trasformare questa visione in risultati concreti e duraturi”.