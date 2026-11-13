A cosa serve MSE per il Milan? Si legge: "Il club è alla base delle ambizioni del progetto"

RedBird Capital Partners ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment, holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano.

RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività.

COSA È MSE

Capitale finanziaria e commerciale d'Italia e centro di riferimento globale per la moda, il design e la cultura, Milano rappresenta il punto di convergenza tra settori che stanno ridefinendo il futuro dello sport, dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo. MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.

MSE E IL MILAN

Al centro di MSE c'è AC Milan, il secondo club più titolato nella storia della Champions League, con sette titoli europei, 19 scudetti e una comunità globale di oltre 650 milioni di tifosi rossoneri. AC Milan è alla base delle ambizioni di MSE: un'istituzione sportiva iconica, con un brand di grande forza internazionale e un legame profondo con la città di cui porta il nome.