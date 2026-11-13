Germania U21, Tresoldi lascia il ritiro: botta alla testa dopo uno scontro con un compagno. Il ct: "Credo che in quella occasione Nicolò abbia pure segnato"

Nicolò Tresoldi ha lasciato il ritiro della Germania Under 21 dopo una botta in testa in seguito ad uno scontro di gioco con un compagno di squadra

Attimi di preoccupazione per Nicolò Tresoldi nel ritiro della Germania Under 21: come riporta tuttomercatoweb.com, durante l'allenamento di ieri, il giovane attaccante del Club Brugge, obiettivo di mercato del Milan a gennaio, "ha rimediato una contusione alla testa, a seguito di un duro scontro aereo con il compagno di squadra Hendry Blank. I due sono andati a saltare su una palla inattiva, scontrando le rispettive teste e finendo tutti e due fuori gioco, con il difensore che ha accusato una commozione cerebrale in piena regola. Per l'attaccante, 'solo' mal di testa, uno scenario che ha comunque indotto il ct a rinunciarci, restituendoli alle rispettive società".

Queste le parole del ct dell'Under 21 tedesca Antonio Di Salvo sull'accaduto: "Credo che tra l'altro in quella occasione Nicolò abbia pure segnato. Dopo l'impatto ha sofferto mal di testa, lui e Blank stanno bene A per fortuna ma con il trauma cranico non si scherza. Non possono giocare, speriamo che tornino ad essere disponibili con i propri club subito dopo la sosta".