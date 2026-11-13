Germania U21, Tresoldi lascia il ritiro: botta alla testa dopo uno scontro con un compagno. Il ct: "Credo che in quella occasione Nicolò abbia pure segnato"
Attimi di preoccupazione per Nicolò Tresoldi nel ritiro della Germania Under 21: come riporta tuttomercatoweb.com, durante l'allenamento di ieri, il giovane attaccante del Club Brugge, obiettivo di mercato del Milan a gennaio, "ha rimediato una contusione alla testa, a seguito di un duro scontro aereo con il compagno di squadra Hendry Blank. I due sono andati a saltare su una palla inattiva, scontrando le rispettive teste e finendo tutti e due fuori gioco, con il difensore che ha accusato una commozione cerebrale in piena regola. Per l'attaccante, 'solo' mal di testa, uno scenario che ha comunque indotto il ct a rinunciarci, restituendoli alle rispettive società".
Queste le parole del ct dell'Under 21 tedesca Antonio Di Salvo sull'accaduto: "Credo che tra l'altro in quella occasione Nicolò abbia pure segnato. Dopo l'impatto ha sofferto mal di testa, lui e Blank stanno bene A per fortuna ma con il trauma cranico non si scherza. Non possono giocare, speriamo che tornino ad essere disponibili con i propri club subito dopo la sosta".
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