Masala consiglia il Milan: "Niente tentennamenti, deve prendere subito Tresoldi e Gonçalo Inacio"

Il giornalista Andrea Masala ha parlato del mercato di gennaio del Milan che ha messo nel mirino Trsoldi per l'attacco e Inacio per la difesa

In merito al mercato di gennaio del Milan, Andrea Masala ha spiegato stamattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Non è un mistero che in cima alla lista della spesa ci siano Nicolò Tresoldi per la prima linea e Gonçalo Inacio per la retroguardia. I due giovani sono marcati stretti dal club, significa che Amorim a ragione ha già dato il suo parere positivo sugli acquisti. A maggior ragione ci vuole una bella accelerata per non ritrovarsi a tentennare o, peggio, a mollare la preda allo scadere.

La finestra invernale di mercato si chiuderà il 2 febbraio: perché tutta questa fretta del Diavolo? Sembra una preoccupazione eccessiva, ma sulla questione dei rinforzi di peso il Milan non potrà permettersi giri a vuoto se davvero punta a perfezionare un progetto a lungo termine. L’opera da Tresoldi deve entrare nel vivo prima possibile: comporta un investimento da 60 milioni con il Bruges, fornitore ufficiale dei rossoneri con De Ketelaere e Jashari, poco incline agli sconti. Tanto vale affrontare a gamba tesa l’affare, prima che la concorrenza scateni la controffensiva. Cardinale e Amorim puntano su Tresoldi, cuore rossonero dichiarato? E allora rompano gli indugi e sfruttino anche l’eventuale vantaggio offerto dalla fede del centravanti italo-tedesco per concludere la trattativa. C’è già il prezzo, poco ritoccabile al ribasso, non resta che tradurre la volontà in azione concreta. Certo, Amorim ha una spiccata predilezione per i trequartisti, ma al contempo riflette su una sterzata verso le due punte. E chissà che non ne tragga nuova spinta pure il costoso Ramos.

Stesso discorso, nella prospettiva di una costruzione ad ampio respiro, riguarda il tassello pregiato in difesa. Inacio, capitano dello Sporting e nazionale portoghese, ha già il certificato di garanzia firmato da Amorim. Se non ci saranno dubbi di sorta sul difensore di Lisbona, sarà opportuno piazzare lo scatto per aggiudicarselo, così si potranno evitare i piani B, C o altro, come Sylla e Ganiou, nomi interessanti ma classificabili alla categoria 'scommesse'. Sarebbe più logico ingaggiare un innesto 'chiavi in mano'. Il Milan e Cardinale, con l’okay di Amorim, mostrano di avere idee chiare: le realizzino subito per non rischiare poi di navigare a vista. Apprezzeranno anche i tifosi, magari a partire da Tresoldi".