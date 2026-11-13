I dubbi di Mauro su Milan e Juve: "Sono indecifrabili. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo"

L'ex calciatore Massimo Mauro ha manifestato tutti i suoi dubbi sul Milan e sulla Juventus che stanno avendo troppi alti e bassi

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex giocatore, ha rilasciato queste parole sul Milan di Ruben Amorim e sulla Juventus di Luciano Spalletti: "Sono indecifrabili. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo. Non sai cosa dire quando le vedi giocare come il Milan in Europa League e la Juve a Cagliari o contro il Sassuolo. Le sconfitte sono già pesantissime, per quante sono e per come sono arrivate. Ero a Juventus-Lazio e sembravano una squadra di Serie A contro una di Serie C. Poi però ci sono stati Juventus-Napoli e il derby di Milano...

Dall’esterno si può dire che non sono grandi squadre perché non hanno continuità: le grandi squadre reggono l’alto livello di prestazioni, loro no. Significa che fino adesso si è costruito male. Il Milan ha forse qualche centrocampista più di qualità e di quantità e la Juve una struttura difensiva più solida, però il vero problema è l’inaffidabilità. Ogni partita è impronosticabile".