Dagli USA: Pochettino ha raggiunto un accordo con il Manchester United
Dopo aver esonerato Michael Carrick, nelle scorse ore il Manchester United ha raggiunto un accordo con Mauricio Pochettino che lascerà quindi il ruolo di commissario tecnico degli Stati Uniti e diventerà il nuovo allenatore dei Red Devils. L'annuncio ufficiale è atteso già nella giornata di oggi. Il tecnico argentino guiderà gli USA di Christian Pulisic nelle due gare contro Haiti e poi volerà in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura ad Old Trafford. Il suo debutto avverrà a Liverpool domenica 22 novembre alle 17.30.
Lo riferisce ESPN che aggiunge: "Fonti vicine a ESPN hanno riferito che l'amministratore delegato del Manchester United, Omar Berrada, ha comunicato mercoledì alla USSF (Federazione calcistica statunitense) l'intenzione di attivare la clausola rescissoria di 10 milioni di dollari (7,5 milioni di sterline) prevista dal contratto di Pochettino. Il Manchester United dovrebbe inoltre versare altri 2 milioni di dollari per ingaggiare lo staff di Pochettino, incluso il suo assistente di lunga data Jesus Perez".
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