Da Modric a Moreira passando a Maignan e Rabiot: i risultati dei rossoneri in campo ieri
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I risultati dei calciatori del Milan impegnati ieri con le rispettive Nazionali
Torna la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione dopo la lunga finestra tra settembre e ottobre. Sono 13 i rossoneri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi negli impegni di novembre. Tra UEFA Nations League, CONCACAF Nations League e amichevoli internazionali, i calciatori del Milan saranno protagonisti di numerose sfide in giro per il mondo. Ieri sera tanti i rossoneri impegnati nelle rispettive sfide:
STASERA IN CAMPO MOLTI GIOCATORI DEL MILAN
Diego Moreira (Belgio)
Turchia-Belgio 1-2
Alphadjo Cisse (Italia)
Italia-Francia, 3-1
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Italia-Francia, 3-1
Luka Modrić (Croazia)
Inghilterra-Croazia, 2-1
Christian Comotto (Italia Under 20)
Italia-Portogallo, 1-0
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