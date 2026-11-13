Da Modric a Moreira passando a Maignan e Rabiot: i risultati dei rossoneri in campo ieri

Da Modric a Moreira passando a Maignan e Rabiot: i risultati dei rossoneri in campo ieriMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Lorenzo De Angelis
I risultati dei calciatori del Milan impegnati ieri con le rispettive Nazionali

Torna la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione dopo la lunga finestra tra settembre e ottobre. Sono 13 i rossoneri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi negli impegni di novembre. Tra UEFA Nations League, CONCACAF Nations League e amichevoli internazionali, i calciatori del Milan saranno protagonisti di numerose sfide in giro per il mondo. Ieri sera tanti i rossoneri impegnati nelle rispettive sfide:

STASERA IN CAMPO MOLTI GIOCATORI DEL MILAN

Diego Moreira (Belgio)

Turchia-Belgio 1-2

Alphadjo Cisse (Italia)

Italia-Francia, 3-1

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Italia-Francia, 3-1

Luka Modrić (Croazia)

Inghilterra-Croazia, 2-1

Christian Comotto (Italia Under 20)

Italia-Portogallo, 1-0