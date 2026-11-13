Anche il Milan si è aggiunto al ricordo di Toni Capuozzo
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Il messaggio del Milan in ricordo di Toni Capuozzo, scomparsi oggi all'età di 77 anni
Anche il Milan si è unito al ricordo di Toni Capuozzo, storico giornalista scomparsi oggi all'età di 77 anni dopo una lunga battaglia contro una butta malattia. Di seguito le parole del club rossonero:
"Da tutto il Milan un pensiero di profondo cordoglio per la scomparsa di Toni Capuozzo, grande giornalista e inviato di guerra. Un uomo che ha saputo raccontare il mondo, anche nei suoi angoli più difficili e drammatici, con coraggio e sensibilità. Era un grande e appassionato tifoso rossonero. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, le più sincere condoglianze".
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