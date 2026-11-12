Canovi: "Il Milan ha bisogno di un sostituto di Ramos, visto che giocare di giovedì è poi sempre un problema per il campionato"

Il pensiero di Canova sul Milan in vista del prossimo calciomercato

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il procuratore Alessandro Canovi ha parlato di Milan soffermandosi su alcuni dei nomi più interessanti accostati al club rossonero, su tutti Endrick e Tresoldi, dal quale è partito dicendo: "Lui e Ramos giocano nelle stesse zone del campo, non credo che sia una coppia perfetta, o gioca uno o l'altro. Il Milan zoppica in Europa, magari rafforzare la rosa se si passa il turno con un altro attaccante farebbe bene. Il Milan ha bisogno di un sostituto, visto che giocare di giovedì poi è sempre un problema per il campionato".

Endrick fa gola a Roma e Milan: "Mourinho non vuole farlo partire perché sta trovando una quadra con l'assenza di Vinicius. E vedo che usa spesso Endrick, che spacca le partite quando entra. Se andasse via, per il livello del campionato italiano, sarebbe un ottimo giocatore. La Roma ha Castro, Malen, dove lo metti? Per me è una punta. Sarebbe protagonista in tutte le italiane, Inter esclusa. Il giocatore spinge per giocare, ma Mourinho da questo punto di vista non ci sente sul fatto di darlo via".