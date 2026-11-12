Maignan e non solo: sono 6 i giocatori del Milan che beneficiano del decreto crescita

Maignan e non solo: sono 6 i giocatori del Milan che beneficiano del decreto crescitaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis
Sono sei i giocatori che beneficiano del decreto crescita nel Milan

Con un lungo approfondimento i colleghi di TMW hanno analizzato quali sono i club di Serie A che usufruiscono del decreto crescita, entrando nello specifico facendo anche i nomi dei giocatori. Nel caso del Milan, sono 6 i calciatori che beneficiano di questo vantaggio. 

MILAN
Mike MAIGNAN - 6,41 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2031
Samuel CHUKWUEZE - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2028
Ruben LOFTUS-CHEEK - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2027
Christian PULISIC - 5,13 milioni di € lordi (4 netti) fino al 2031
Fikayo TOMORI - 4,49 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2027
Alexis SAELEMAEKERS - 3,85 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2031
Yunus MUSAH - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028
Warren BONDO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2029 