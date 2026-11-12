Canovi: "Endrick? Mou non vuole darlo via. Tresoldi? Non penso faccia una coppia giusta con Ramos"

Il procuratore Canovi parla dei due attaccanti accostati al Milan in vista del mercato invernale: Tresoldi del Bruges ed Endrick del Real Madrid

Il procuratore Alessandro Canovi è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio di Tuttomercatoweb.com.

Su Tresoldi: "Lui e Ramos giocano nelle stesse zone del campo, non credo che sia una coppia perfetta, o gioca uno o l'altro. Il Milan zoppica in Europa, magari rafforzare la rosa se si passa il turno con un altro attaccante farebbe bene. Il Milan ha bisogno di un sostituto, visto che giocare di giovedì poi è sempre un problema per il campionato".

Endrick fa gola a Roma e Milan: "Mourinho non vuole farlo partire perché sta trovando una quadra con l'assenza di Vinicius. E vedo che usa spesso Endrick, che spacca le partite quando entra. Se andasse via, per il livello del campionato italiano, sarebbe un ottimo giocatore. La Roma ha Castro, Malen, dove lo metti? Per me è una punta. Sarebbe protagonista in tutte le italiane, Inter esclusa. Il giocatore spinge per giocare, ma Mourinho da questo punto di vista non ci sente sul fatto di darlo via".