Olise porta in vantaggio la Francia su errore di Donnarumma
A 10' dal fischio d'inizio di Italia-Francia gli ospiti sono passati in vantaggio con Michael Olise. Il fuoriclasse del Bayern Monaco ha sfruttato un grave errore di Gianluigi Donnarumma in fase di impostazione. L'ex portiere del Milan, cercando Barella tra le linee, ha sbagliato la misura del passaggio trovando per l'appunto il francese, che implacabile lo ha trafitto sul suo palo.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-FRANCIA
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.
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