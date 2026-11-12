Pato: "Una volta dopo l'ennesimo infortunio Nesta entrò incazzato in spogliatoio dicendo che non avrei dovuto giocare"

Intervistato da Luca Toni per la speciale rubrica di Prime "Fenomeni" Alexandre Pato, ex giocatore del Milan ha risposto così alle tante domande fatte dall'ex bomber italiano. Di seguito un interessante estratto delle considerazioni e aneddoti del "Papero":

"Ricordo che dopo l'ennesimo infortunio Nesta entrò nello spogliatoio incazzato nero dicendo che non avrei dovuto giocare. Ho enorme rispetto del Milan che mi ha dato tutto, ma forse quel momento poteva essere gestito meglio. Una delle cose che mi ha fatto più male e di cui non ho mai parlato prima di ora, è stato sentire persone del club dire che non avrei giocato mai più. Questo è stato triste, anche perché da calciatore sappiamo che il club è come un’azienda e se non giochi arriva qualcuno al tuo posto. In quel periodo non potevo espormi e parlare, anche perché ero giovane e non capivo. Con la mentalità di oggi mi gestirei in maniera diversa".