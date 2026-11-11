Calabria rinato al Panathinaikos: gol, leadership e un ruolo da protagonista in Grecia
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Calabria completamente rinato in Grecia, e le ultime prestazioni lo confermano
Davide Calabria ha ritrovato centralità e continuità al Panathinaikos, dove è oramai uno dei leader della squadra. L'ex capitano del Milan è titolare fisso, ha indossato anche la fascia e sta incidendo pure in zona gol. Nelle ultime settimane l'italiano ha segnato sia in Conference League contro il CSKA Sofia sia in campionato, firmando al 94' il rigore decisivo contro l'Iraklis nell'ultimo weekend di campionato.
A 29 anni, il terzino italiano sembra aver trovato in Grecia l'ambiente ideale per rilanciarsi e tornare protagonista con continuità.
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