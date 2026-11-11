MN F.Galli si fida di Amorim: "Sta andando nella direzione giusta"

L'ex rossonero Filippo Galli ha spiegato di avere massima fiducia in Ruben Amorim, il quale secondo lui ha intrapreso la strada giusta

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, ha parlato così del lavoro di Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo:

Fiducia in Amorim…

“Amorim trova davvero il mio appoggio assoluto e completo. Certo, ci sono cose da migliorare. Per esempio l'attenzione difensiva, non solo sui calci piazzati, ma in termini generali, e c'è anche da dare maggiore continuità all'azione offensiva, perché abbiamo visto che comunque la nostra è una squadra che ha alte percentuali di realizzazione però qui dobbiamo entrare nel tema Ramos”.

Cosa ne pensa dell’attaccante portoghese?

“Dobbiamo capire se forse al Milan serve più questo giocatore che fa connessione tra i reparti e che fa un grande lavoro anche dal punto di vista del non possesso, piuttosto che un Ramos che invece faccia più gol. È chiaro che i gol li vorrebbero tutti, ma credo che la sua importanza sia fondamentale. E poi dobbiamo aspettare qualche rientro dagli infortuni, non dimentichiamo che gli infortunati li ha avuti anche il Milan e sicuramente hanno dato qualche problema”.

La direzione è quella giusta?

“Si, credo alla fine che Amorim stia andando nella direzione giusta, io lo sostengo all'inizio e spero che tutto il popolo rossonero capisca che c'è necessità di tempo e di pazienza. Ne abbiamo avuta eh, tanta, ma ancora dovremo averne...”.