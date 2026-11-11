Filippo Inzaghi svela la personale Top 11 dei suoi compagni di squadra

Filippo Inzaghi, ex storico attaccante del Milan oggi allenatore del Palermo, è stato intervistato da Salotto del Pallone, in un simpatico e particolare video podcast su TikTok. In questo video, a Inzaghi viene chiesta la sua speciale e personalissima Top 11 dei compagni di squadra più forti. Questi i preferiti di Inzaghi:

Portiere: Buffon

Difesa: Maldini, Serginho, Thiago Silva, Zambrotta

Centrocampo: Kakà, Pirlo, Gattuso

Attacco: Rivaldo, Baggio e Vieri

CISSE COME INZAGHI? IL PERCORSO DI ALPHA E I GOL IN ROSSONERO

Per il talento rossonero 8 gol in 13 partite complessive tra campionato ed Europa League, con i tre gol rifilati al Salisburgo, primo "timbro" europeo di Cisse, il milanista è diventato il più giovane calciatore italiano a segnare una tripletta nelle Coppe Europee. Sono numeri da capogiro, che fanno sognare i milanisti, soprattutto se paragonati a quelli fatti registrare in passato da altri giocatori. Per ritrovare un impatto tale in un giocatore alla prima stagione con la maglia rossonera addosso bisogna scomodare nomi come Shevchenko e Pippo Inzaghi. Come dire, l'inizio è promettente ma di strada da affrontare ce n'è ancora parecchia anche se quella finora percorsa da Cisse è fatta di sacrifici e voglia di emergere, dal quartiere San Liberale di Treviso dov'è cresciuto fino alla maglia azzurra con tutte le tappe intermedie.