Elezioni FIGC, Galliani fa ricorso al Tribunale Federale: nel mirino la commissione di Malagò

Galliani ha fatto ricorso FFN per quanto riguarda la commissione istituita da Malagò

Adriano Galliani ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della FIGC contestando la commissione istituita da Giovanni Malagò per verificare le candidature alla presidenza della Federcalcio. Stando a quanto riportato dai colleghi dell'ANSA, al centro della vicenda c'è soprattutto il caso del Gena, che avrebbe inizialmente sostenuto Galliani per poi revocare l'appoggio proprio in favore di Malagò.

La questione potrebbe risultare decisiva per le elezioni FIGC: senza la firma del club rossoblù, Malagò richierebbe infatti di non raggiungere il numero minimo di undici adesioni richieste tra le società di Serie A. Il ricorso contesta inoltre anche la competenza della commissione, sostenendo che il controllo sulle candidature dovrebbe spettare al Segretario Generale della FIGC.