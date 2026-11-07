Gattuso non si fida né di Allegri né del momento del Napoli: "Servirà grande umiltà"

Gennaro Gattuso ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del Maradona contro il Napoli di Max Allegri

Alla vigilia della sfida del Diego Armando Maradona contro il Napoli, l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i partenopei, mettendo in guardia tifosi e giocatori dalla formazione di Massimiliano Allegri.

Che Napoli troverete?

"Servirà grande umiltà e bisognerà vedere i primi 70 minuti che hanno fatto a Oporto. Hanno tenuto bene il campo in difficoltà, poi è chiaro che sono mancati i cambi. Mi aspetto dai miei giocatori la voglia di soffrire e ribattere colpo su colpo. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo andare lì rispettando l'avversario. Max è stato mio capitano in Serie B e mio allenatore, la storia dice che non ho mai vinto contro di lui. Spero di fare un quarto di quanto ha fatto lui nella sua carriera. Conoscendolo so che non muore di stress, anzi nei momenti di difficoltà trova sempre le cose giuste per far quadrare i conti. Non mi fido, è sgamato e per questo domani dovremo essere pronti. Anche per noi sarà una finale, giocare al Maradona dà sempre gusto. Dovremo arrivarci con grande spirito e grande mentalità".