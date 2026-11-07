Di Canio sul Milan: "Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto"
Nell'intervista rilasciata a Repubblica, Paolo Di Canio, ex giocatore rossonero, ha detto la sua anche sui continui alti e bassi che sta avendo il Milan di Ruben Amorim in questa prima parte della stagione. Ecco le sue parole: "Chi è leader in questo Milan? Rabiot non mi sembra, Modric lo è by example, non caratterialmente. Ai miei tempi, se facevi qualcosa di sbagliato c’era Baresi che ti fulminava con lo sguardo e gli altri facevano un ghignetto come a dire: ora ci pensa lui, neanche Capello. Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto".
Questo il programma completo dell'11^ giornata di Serie A:
06/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Udinese 2-1
07/11/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Frosinone DAZN
07/11/2026 Sabato 15.00 Torino-Lecce DAZN
07/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Bologna DAZN
07/11/2026 Sabato 20.45 Roma-Sassuolo DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 12.30 Napoli-Lazio DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN
08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN
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