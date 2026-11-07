Di Canio sul Milan: "Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto"

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Oggi alle 12:49 Gli ex di vedi letture Fonti preferite di @enricoferrazzi

L'ex rossonero Paolo Di Canio ha detto la sua sui continui alti e bassi che sta avendo il Milan di Ruben Amorim in questa prima parte di stagione