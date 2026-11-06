Calabria bomber di coppa: l'ex capitano rossonero in gol con il Panathinaikos

Davide Calabria ha contribuito alla vittoria del Panathinaikos in Conference League contro il CSKA Sofia

Nella terza giornata della League Phase di Conference League, la squadra greca del Panathinaikos si è confermata tra le migliori di questo inizio torneo. Terza vittoria su tre gare giocate per la formazione di Atene, al pari di Lugano, Twente e AS Monaco. Nella gara del giovedì sera è stato decisivo anche Davide Calabria, ex capitano del Milan. Il terzino ha segnato il primo dei due gol che i greci hanno segnato per battere il CSKA Sofia per 2-1.

Per Davide Calabria si tratta del terzo gol in stagione: il primo in Europa dal momento che gli altri due li aveva realizzati in campionato. Con questa rete contro il CSKA Sofia, l'ex capitano del Milan ha raggiunto il suo bottino personale di reti messo da parte l'anno scorso in tutto l'anno: anche allora furono due gol in campionato e uno in Europa (l'anno scorso il Panathinaikos giocava in Europa League).