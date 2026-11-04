Ex Milan, Fullkrug senza senso: in Germania è rinato a suon di gol

Una metamorfosi incredibile quella dell'ex attaccante del Milan Niclas Fullkrug. In rossonero, pochi gol (solo uno) e sporadiche presenze con Massimiliano Allegri in panchina. Oggi invece è il faro offensivo del Werder Brema in Bundesliga.

IL RITORNO IN NAZIONALE? KLOPP CI PENSA

La notizia che riporta Sky Sport DE sul numero 9 ha dell'incredibile: secondo i colleghi o tedeschi Jurgen Klopp sarebbe pronto ad inserire Niclas Fullkrug nella lista per gli ultimi due impegni internazionali dell’anno, salvo imprevisti dell’ultima ora. L’attaccante del Werder Brema, nonostante l’età, avrebbe convinto Klopp grazie con le prestazioni che sta fornendo per la sua squadra e soprattutto per i gol che sta segnando che, al momento, lo rendono il capocannoniere della Bundesliga.

LE SUE PAROLE A MILANNEWS.IT.

"Ora è una nuova stagione, ma avrei potuto segnare qualche gol in più e servire qualche assist in più anche al Milan. È stato un periodo un po' sfortunato e non il più efficace dal punto di vista realizzativo, ma credo comunque di aver offerto diverse buone prestazioni. È stato un periodo davvero, davvero bello e conservo un grande affetto per il Milan".