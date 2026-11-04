Ex Milan: le parole di Andre Silva sull'esperienza vissuta in Serie A

Interessanti e ricche di ricordi positive le ultime parole dell'ex numero nove rossonero Andre Silva, oggi esperto fulcro offensivo del Porto che questa sera, in un dolce come back, ritornerà ad affrontare una squadra italiana dopo la breve parentesi al Milan nel 2017. In rossonero, il portoghese ha giocato 40 partite ufficiali condite da 10 reti e due assist. Decisamente meglio e più positivo lo score e rendimento al Francoforte in Bundesliga: 71 presenze, 45 reti e 15 assist. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

ANDRE SILVA RICORDA GLI ANNI IN SERIE A COL MILAN

"Il mio passato in Italia? La Serie A è molto particolare rispetto a quella portoghese, è un po’ avanti. Mi è piaciuto molto giocare in Italia. Ci sono squadre che fanno gruppo e che giocano tutte insieme con tanta tattica. In Portogallo c’è un po’ di tutto, ma c’è molta differenza anche tra le squadre più forti. lo ero al Milan, ma la Juve era troppo forte, ora le cose sono cambiate un po’ ed ogni anno c’è una squadra nuova che sorprende. La Serie A mi è piaciuta tanto, ma adesso sono in Portogallo e c’è ancora tanto da fare. Rispetto agli anni scorsi il livello è più alto e più squadre sono più forti”.