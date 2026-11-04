Füllkrug ancora in Serie A? Il curioso retroscena sull'interessamento della Lazio
MilanNews.it
Il centravanti tedesco Niklas Füllkrug sta vivendo una seconda e insperata giovinezza al Werder Brema. Capocannoniere e numeri clamorosi, ben lontani dalla triste media gol avuta nella passata stagione con la maglia del Milan.
IL TEDESCO ANCORA IN SERIE A?
Un curioso retroscena lo poteva vedere ancora in Serie A. Infatti, Il presente di Fullkrug poteva parlare ancora italiano, dopo il termine del prestito in rossonero. Ad inizio estate il Venezia un sondaggio lo aveva fatto, rimasto tale soprattutto per le richieste economiche e l'equilibrio da mantenere all'interno dello spogliatoio arancioneroverde. Il suo nome è stato accostato anche alla Lazio: prima dell'arrivo di Pinamonti c'è chi lo ha proposto alla squadra di Gattuso, ma l'affare non ha mai preso corpo.
Pubblicità
Gli ex
Le più lette
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
Primo Piano
Primo PianoMa quanto è determinante Christian Pulisic! Gol pesanti, qualità eccelsa e leadership ‘silenziosa’
Primo PianoIl Derby visto da BordoCam. Chivu abbocca all'esca Modric sul corner, rossoneri in controllo e mai in difficoltà
Antonio VitielloPrimo PianoLa verità emersa dal Derby. Le prossime mosse del Milan. La scelta di andare in rosso
Pietro MazzaraPrimo PianoKrosche, Rabiot e gennaio: I prossimi passi sul mercato. Dove Amorim ha vinto il derby e i retroscena sui recuperi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com