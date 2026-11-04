Füllkrug ancora in Serie A? Il curioso retroscena sull'interessamento della Lazio

Il centravanti tedesco Niklas Füllkrug sta vivendo una seconda e insperata giovinezza al Werder Brema. Capocannoniere e numeri clamorosi, ben lontani dalla triste media gol avuta nella passata stagione con la maglia del Milan.

IL TEDESCO ANCORA IN SERIE A?

Un curioso retroscena lo poteva vedere ancora in Serie A. Infatti, Il presente di Fullkrug poteva parlare ancora italiano, dopo il termine del prestito in rossonero. Ad inizio estate il Venezia un sondaggio lo aveva fatto, rimasto tale soprattutto per le richieste economiche e l'equilibrio da mantenere all'interno dello spogliatoio arancioneroverde. Il suo nome è stato accostato anche alla Lazio: prima dell'arrivo di Pinamonti c'è chi lo ha proposto alla squadra di Gattuso, ma l'affare non ha mai preso corpo.