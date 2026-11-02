Pazzini: "Cosa manca al Milan per vincere? La continuità"

L'ex attaccante rossonero ha spiegato che se il Milan vuole tornare a vincere dei trofei deve trovare la giusta continuità

Tra gli ospiti di Pressing per commentare la 10^ giornata di Serie A era presente in studio anche Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero che ha spiegato cosa manca secondo lui al Milan per tornare a vincere un trofeo: "Il problema è la continuità. Il Milan di sabato è lo stesso che ha perso mercoledì con il Bologna, anche se è vero che nel derby aveva dentro Pulisic, Rabiot e Moreira che hanno cambiato totalmente il Milan. Però per arrivare a vincere devi avere la continuità giocando ogni tre giorni".

Dopo la vittoria nel derby, Ruben Amorim ha dichiarato in conferenza stampa: "Avere serate incredibili come quella di oggi, e quando dico serate incredibili mi riferisco sia al risultato che all'atmosfera, così come avremo serate difficili come quella con il Bologna. Le cose non cambiano dall'oggi al domani, non c'è un bottone che basta schiacciare per svoltare da un momento all'altro. È stata semplicemente un'ottima serata, tre punti guadagnati, così come ne abbiamo persi tre contro il Bologna. Per questo dobbiamo essere estremamente onesti con tutti, e credo che quando si vince questo tipo di partite sia necessario analizzare la situazione con la massima chiarezza: ci saranno serate così, vivremo ottimi momenti, ma ci saranno anche gare in cui non giocheremo bene e non riusciremo a vincere. È un processo che non si trasforma dall'oggi al domani".