Giuffredi difende Allegri: "Ci vuole rispetto per uno che stava per allenare il Real Madrid"

In difesa del tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, l'agente sportivo (tra cui quello di Di Lorenzo), Mario Giuffredi si è espresso così sull'operato dell'ex allenatore del Milan, oggi a Napoli e reduce dalla sconfitta contro la Juventus. Un estratto del suo pensiero a Radio Kiss Kiss:

"Se l'arbitro fa le cose nel modo giusto, Lucumi doveva essere espulso. Invece si dà il secondo giallo a Marianucci. Avrei da dire sull'arbitraggio. Poi c'è il fallo di Koopmeiners, per me era da rosso diretto, va visto dove mette il piede. Allegri non ha responsabilità, sta facendo quello che può fare. Sul mercato il Napoli ha fatto quello che poteva fare. Non poteva fare altro perché non si possono portare i club al fallimento. Allegri ha accettato una situazione pur sapendo che non poteva fare mercato e rinforzire la squadra. Poi ha una sfilza di infortuni. È troppo facile giudicare quando ci sono gli infortunati. Stava andando al Real Madrid, è andato in finale di Champions League. Ci vuole rispetto per Allegri in un periodo di emergenza...".