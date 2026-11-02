Calabria festeggia sui social la vittoria nel derby di Atene. Con una colonna sonora speciale...

L'ex rossonero Davide Calabria ha festeggiato sui social la vittoria nel derby di Atene, facendo però anche un riferimento alla vittoria del Milan contro l'Inter

Davide Calabria è sceso in campo ieri sera nel derby contro l'AEK Atene dell'altro ex rossonero Luka Jovic, vinto dal suo Panathinaikos per 2-0 gazie ai gol di Andreas Tetteh e Santino Andino. Nel post-partita, l'ex terzino del Milan ha pubblicato su Instagram un messaggio per celebrare il successo della sua squadra: "Che weekend! Niente di meglio di una vittoria nel derby…Andiamo!".

La particolarità del post è però la colonna sonora scelta da Calabria, vale a dire la canzone "Baila" di Zucchero. Ad ogni tifosi milanista è venuto spontaneo collegare questa scelta al derby vinto sabato sera dal Milan contro l'Inter nel segno di Diego Moreira, autore di due assist e di uno splendido gol su punizione.