Fonseca lascia Lione: ritorna in Portogallo, allenerà lo Sporting

Fonseca lascia Lione: ritorna in Portogallo, allenerà lo SportingMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:20Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Fonseca lascia Lione: tornerà in Portogallo per allenare lo Sporting Lisbona

Paulo Fonseca è pronto a lasciare il Lione per diventare il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Il club portoghese avrebbe già trovato l'accordo sia con il tenico che con la società francese per liberarlo e farlo tornare in Portogall. 

Rui Borges è destinato dunque a lasciare nell'immediato la panchina dei Leoes, con l'ex Milan che dovrebbe debuttare già sabato contro il Moreirense in campionato. Fonseca nel frattempo ha salutato con grande emozione il Lione dopo il 2-0 contro l'Angers, scoppiando il lacrime al termine della partita.  