Pancaro: "Milan squadra forte, ma non ha ancora un'identità precisa"

L'ex giocatore rossonero Giuseppe Pancaro ha spiegato che la rosa del Milan è forte, ma non ha ancora un'identità precisa

Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a tuttomercatowe.com nella quale ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim, spiegando cosa lo sta convincendo e cosa no:

Cosa la convince del Milan di Amorim?

"Nel Milan mi convince sicuramente l'organico. Una squadra forte, che può competere per un posto in Champions, per i primi posti".

E cosa invece non la convince ancora?

"Non mi convince il fatto che dopo 4 mesi di lavoro non si veda ancora un Milan con un'identità precisa. È una squadra secondo me ancora alla ricerca di un modo proprio di tenere il campo, di giocare. Un'identità che ancora al momento non è chiara".