FIGC, Galliani pronto a sfidare Malagò per la presidenza: è spinto da Inter, Atalanta e Milan

Adriano Galliani è pronto a candidarsi alla presidenza della FIGC. L'ex ad rossonero è sostenuto da Inter, Atalanta e Milan

Adriano Galliani è pronto a tesserarsi per una società dilettantistica di Milano come dirigente accompagnatore a titolo gratuito per adempiere a uno dei requisiti necessari per la candidatura alla presidenza della FIGC. Il senatore di Forza Italia è spinto da Inter, Atalanta e Milan e si sta preparando per sfidare Giovanni Malagò, attuale commissario della Federazione che in Serie A ha invece il sostegno di Napoli, Lecce, Bologna, Monza e Roma.

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega perchè alcun club del massimo campionato italiano non sostengono più l'ex numero uno del CONI: "Il dado è tratto: l’ex dirigente di Milan e Monza scende in campo e sfida Malagò (i due si sono sentiti al telefono). All’ex presidente federale e ora commissario le componenti rimproverano la mancanza di condivisione nelle scelte (dal ct, alla nomina della Bianchedi fino alla scelta di puntare su Signori come capodelegazione dell’Under 20). In serie A è partita la lotta all’ultima firma: chi avrà la maggioranza? Oggi intanto si riuniranno i delegati dell’Aic".