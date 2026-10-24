Theo incontra Reijnders: il bell'abbraccio tra i due dopo Al-Qadisiya-Al-Hilal
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Theo e Reijnders si incontrano dopo Al-Qadisiya-Al-Hilal
Tifosi milanisti, nostalgia? Ieri al Principe Saud bin Jalawi è andata in scena Al-Qadisiya-Al-Hilal, sfida di vertice del campionato saudita valida per l'undicesima giornata di Saudi Pro League. Il risultato finale ha sorriso alla formazione di Simone Inzaghi, capace di imporsi per 3 a 2 grazie alle reti di Martinelli, Neves e Milinkovic-Savic, alle quali hanno risposto quelle di Retegui e Quinones.
L'attenzione del tifoso milanista si è posata su questa sfida perché in campo c'erano due ex milanisti: Theo Hernandez da una parte, Tijjani Reijnders dall'altra. A fine partite i due si sono incontrati, scambiandosi un lungo abbraccio che ha fatto tornare in mente i bei ricordi che hanno lasciato al popolo milanista.
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