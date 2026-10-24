Chi sono i più forti che hai allenato? Pioli fa il nome anche di due ex Milan

Stefano Pioli, ex tecnico rossonero, ha raccontato che tra i giocatori più forti che ha allenato ci sono anche Giroud e Ibrahimovic

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico rossonero Stefano Pioli ha raccontato chi sono stati i giocatori più forti che ha allenato durante la sua carriera: "Miro Klose, fortissimo. E Giroud, un campione sia tecnico sia morale, Olli abbina le due cose. Fa gruppo, clima. A differenza di Zlatan che è grintoso, incazzato, divisivo, Olli trasmette una serenità assoluta e che professionista poi... Sempre a 100 all’ora, con qualsiasi acciacco, e ne aveva tanti. Zlatan, certo, di un’intelligenza sopra la media, chiaramente a livello calcistico. C’è lo Zlatan pubblico, il personaggio, e quello nello spogliatoio. Ricordo che quando arrivò da noi, si presentò a Milanello alle 7 di sera, eravamo io e lui, aveva male a un ginocchio, come sempre. Ci vedemmo nel mio ufficio, mi guardò negli occhi e disse: 'Tu allenatore, io giocatore, io rispetto te, tu parla chiaro con me e io sarò sempre dalla tua parte'. Così è stato. Una sola volta abbiamo avuto un diverbio, colpa mia, che non gli avevo parlato.

Com'è allenare Cristiano Ronaldo? Una bella esperienza. Se non hai avuto a che fare con Cristiano non ti rendi conto di quanto sia grande. È molto rispettoso, ha l’ossessione di restare il campione incredibile che è. Diciamo che l’ho allenato, ma soprattutto accompagnato nella sua gestione del Cristiano quarantenne. Le sue 24 ore sono tutte in funzione della prestazione finale: si sveglia alle 6 e 30, fa colazione, fisioterapia, forza, attenzione a tutto. Una macchina da guerra. Si allena tanto, ha dei metodi suoi, non puoi togliergli il lavoro sulla forza. A livello fisico fa cose che ad altri non potrebbero riuscire. Sa ancora strappare, ha un salto che gli permette di restare in cielo dieci secondi più di chiunque altro".