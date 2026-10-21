Valentini: "Resto convinto che Allegri non sia bollito come viene dipinto da qualcuno"
Antonello Valentini, storico dirigente della FIGC, ha parlato così a Tuttomercatoweb. Questo un suo estratto del suo pensiero sull'ex allenatore del Milan, Massimiliano Allegri:
"La situazione di Allegri era già abbastanza in discussione. Di certo il ritorno di McTominay ha dato una spinta decisiva. Ha tutto il carattere di uno scozzese e quindi si è trascinato dietro la squadra. Resto convinto che il Napoli farà fatica dato che non si è rinforzata, però stiamo vedere, così come resto convinto che Allegri non sia bollito come viene dipinto da qualcuno, anche se contro la Roma serviranno delle risposte. Lui ha un temperamento forte e anche il battibecco con De Bruyne può aver acceso nel giocatore qualche scintilla di orgoglio. Il belga ha il dovere di informarsi alle indicazioni del tecnico".
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