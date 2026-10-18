Donadoni: "È sempre bello tornare a San Siro. La partita che mi è rimasta nel cuore? La prima Champions"

Le dichiarazioni di Roberto Donadoni poco prima il fischio d'inizio di Milan-Atalanta

Roberto Donadoni, poco prima l'inizio della partita di questo pomeriggio contro l'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Milan TV direttamente dal prato di San Siro.

Bentornato a casa. Che sensazioni hai?

"È sempre bello. Fa piacere. Chiaro che essendo bergamasco un pezzo della mia vita è stato lì, però i grandi successi li ho raggiunti con questa maglia, con il Milan, con questi tifosi, quindi è sempre bello tornare qui".

C'è una partita che ti è rimasta nel cuore?

"La prima Champions (vs Steaua Bucarest, 1989, ndr), perché eravamo alla prima volta. Avevamo tanti nostri tifosi che ci seguirono a Barcellona".