Donadoni: "È sempre bello tornare a San Siro. La partita che mi è rimasta nel cuore? La prima Champions"
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Le dichiarazioni di Roberto Donadoni poco prima il fischio d'inizio di Milan-Atalanta
Roberto Donadoni, poco prima l'inizio della partita di questo pomeriggio contro l'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Milan TV direttamente dal prato di San Siro.
Bentornato a casa. Che sensazioni hai?
"È sempre bello. Fa piacere. Chiaro che essendo bergamasco un pezzo della mia vita è stato lì, però i grandi successi li ho raggiunti con questa maglia, con il Milan, con questi tifosi, quindi è sempre bello tornare qui".
C'è una partita che ti è rimasta nel cuore?
"La prima Champions (vs Steaua Bucarest, 1989, ndr), perché eravamo alla prima volta. Avevamo tanti nostri tifosi che ci seguirono a Barcellona".
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