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Milan-Atalanta, annullata la presenza di Cardinale a San Siro: il motivo

Milan-Atalanta, annullata la presenza di Cardinale a San Siro: il motivoMilanNews.it
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Oggi alle 00:36News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello
Gerry Cardinale non ci sarà allo stadio per Milan-Atalanta

Domani era prevista, come sta succedendo sempre quest'anno, la presenza di Gerry Cardinale a San Siro in occasione di Milan-Atalanta alle ore 18:00. Apprende la redazione di MilanNews.it che il numero uno di RedBird non potrà più essere presente a causa di un impegno familiare.

MILAN-ATALANTA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Yoshikawa
IV uomo: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Prontera

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Sky Sport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it