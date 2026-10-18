News
Milan-Atalanta, annullata la presenza di Cardinale a San Siro: il motivo
MilanNews.it
Gerry Cardinale non ci sarà allo stadio per Milan-Atalanta
Domani era prevista, come sta succedendo sempre quest'anno, la presenza di Gerry Cardinale a San Siro in occasione di Milan-Atalanta alle ore 18:00. Apprende la redazione di MilanNews.it che il numero uno di RedBird non potrà più essere presente a causa di un impegno familiare.
MILAN-ATALANTA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Yoshikawa
IV uomo: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Prontera
DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA
Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: San Siro
TV: Dazn, Sky Sport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Ravezzani: “Camarda non può essere la seconda punta, Cisse ha un senso del gol da non sottovalutare”
Le più lette
2 Pellegatti sottolinea: “Il Milan ha speso senza progredire perché ha sempre impoverito la squadra”
Primo Piano
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com