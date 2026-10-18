Primo Piano Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: ci sono Pulisic e Moreira, Cisse in panchina

Le formazioni ufficiali della sfida tra Milan e Atalanta, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive

Tutto pronto a San Siro dove, oggi alle ore 18, il Milan scende in campo contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, altra squadra reduce dagli impegni europei del giovedì. I rossoneri vogliono ritrovare la vittoria in campionato dopo il pareggio di Reggio Emilia e soprattutto dopo l'ottima prestazione contro il Salisburgo: di fronte ci sarà una Dea in emergenza ma anche in netta crescita dal punto di vista del gioco. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Ruben Amorim e Maurizio Sarri per la gara di questo pomeriggio.

MILAN-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara che inizierà alle ore 18:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA

IV uomo: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: PRONTERA

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Sky Sport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

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