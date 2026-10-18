Primo Piano Amorim a Sky: "Stiamo migliorando. Oggi l'undici migliore per questa partita"

Le dichiarazioni di Ruben Amorim nel pre-partita di Milan-Atalanta, concesse ai microfoni di Sky Sport 24 dalla pancia di San Siro

Nel pre-gara di Milan-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto il tecnico rossonero Ruben Amorim per esprimere le sue sensazioni del prepartita. Tutte le dichiarazioni dell'allenatore milanista.

Si può replicare Salisburgo come prestazione, coraggio e risultato?

"Ancora una volta, come ho detto, abbiamo disputato partite migliori rispetto a Salisburgo. Chiaro, là abbiamo fatto tanti gol, comunque in generale stiamo migliorando come squadra. Dopo Sassuolo dobbiamo ora trovare continuità nei piccoli dettagli, nelle piccole cose, quindi continuità per vincere altre partite".

La scelta di Rabiot è per aiutare Modric?

"In ogni partita, per difendere meglio ma anche attaccare meglio, abbiamo un'idea degli spazi in cui i giocatori devono mettersi in base alle loro caratteristiche, quindi questo è l'undici migliore per questa partita"

Si può fare un balzo importante in classifica?

"Ogni partita è assolutamente importante. Vogliamo vincere stasera, ma anche la prossima: indipendentemente dal risultato di oggi, le vogliamo e dobbiamo vincere".