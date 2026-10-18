Primo Piano Amorim: "Schieramento? Quando inizierà la partita sarà chiaro a tutti. Cisse non è abituato agli impegni così ravvicinati"

Ruben Amorim ha parlato a DAZN nel prepartita di Milan-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Milan:

“Sono sempre curioso di vedere la squadra, voglio vedere la squadra in partita perché siamo all’inizio di qualcosa. La squadra sta migliorando, giochiamo meglio. Dobbiamo essere costanti nei dettagli e capire meglio le partite. Mi aspetto una buona partita”.

Che vestito tattico hai pensato per la squadra?

“Quando la partita inizierà sarà facile per tutti capirlo. Ma non voglio dirlo ora (ride, ndr). Ma sarà chiaro. E se ci fate caso, abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo già giocato con questo undici durante la partita. I giocatori devono trovare le soluzioni col tempo giusto, dovremo essere intelligenti contro una squadra di Sarri, dovremo capire i momenti in cui pressare e dovremo riuscire ad essere nel posto giusto al momento giusto”.

Come mai Cisse in panchina dopo la partita?

“Ogni partita è una storia differente. Non metterò un calciatore solo perché ha fatto benissimo nell’ultima partita, ogni avversario è differente. Cisse non è abituato a giocare due partite ravvicinate. Cisse deve essere pronto ed entrare se ci sarà bisogno”.