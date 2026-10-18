Live MN LIVE MN - Milan-Atalanta (1-0): Ramos glaciale dagli 11 metri, Diavolo in vantaggio

Il live della settima giornata di campionato: Milan-Atalanta

24' | GOOOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAAN! Questa volta è tutto buono. Gonçalo Ramos glaciale dagli 11 metri spiazza Carnesecchi e porta in vantaggio il Milan.

23' | CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN

23' | OFR per un possibile fallo di mano un difensore dell'Atalanta sulla conclusione di Musah.

22' | Il Milan si è riaffacciato dalle parti di Carnesecchi con una conclusione dal limite di Musah. Questa, deviata, è finita sul fondo, ma l'arbitro Chiffi non ha segnalato nulla, assegnando il fondo.

20' | Cambio forzato nell'Atalanta: fuori Kosalinac per infortunio, dentro Obric.

19' | Altra occasione Atalanta, questa volta con Krstovic. Sfruttato un lancio lungo di Rowe, l'attaccante montenegrino ha superato in dribbling Maignan (di molto fuori la sua area di rigore) salvo poi non centrare la porta, colpendo l'esterno della rete.

16' | Primo squillo offensivo dell'Atalanta, con De Ketelaere che ha provato l'occasione da solista. Bravo Pavlovic a disturbarlo al momento della conclusione che finisce alta sopra la traversa di Maignan.

13' | Annullato il gol al Milan di Christian Pulisic. L'americano aveva portato in vantaggio i rossoneri con un guizzo da vero attaccante, sfruttando un mezzo liscio di Ramos. La posizione dell'11 rossonero al momento della conclusione, però, era irregolare. Risultato che resta dunque in parità.

10' | La prima conclusione della partita è di Adrien Rabiot. Chukwueze serve il francese, che dal limite dell'area lascia partire un tiro che si spegne però di tanto alto sopra la traversa.

9' | Momento di gara che sorride al Milan, più aggressivo nel recupero palla e non solo.

7' | Timide proteste del Milan per un contatto dentro l'area di rigore tra Bernasconi e Chukwueze. Il 21 rossonero, però, si è rialzato subito.

5' | Milan in campo con un 4-2-3-1 molto dinamico. Moreira svaria su tutto il fronte mancino, schierandosi terzino in fase di non possesso.

1' | Si parte a San Siro, è cominciata Milan-Atalanta

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Amici ed amiche di MilanNews.it un saluto e benvenuti a tutti! Dopo quasi un mese il Milan torna a giocare a San Siro, e lo fa ospitando l'Atalanta di Maurizio Sarri. La Dea, da qualche anno a questa parte, è un vero e proprio tabù per la formazione rossonera, che è riuscita ad avere la meglio solo in due occasioni nelle ultime stagioni (2022 e 2023). Grazie al nostro live testuale potrete seguire ogni emozione, minuto per minuto, di questa partita, valida per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive. Restate con noi!!!

MILAN-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, gara che inizierà alle ore 18:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MONDIN – YOSHIKAWA

IV uomo: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: PRONTERA

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Sky Sport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it