Live MN LIVE MN - Verso Milan-Atalanta: un ballottaggio in attacco. Tornano Ramos e Modric dal 1'

La marcia di avvicinamento alla sfida di questa sera tra il Milan e l'Atalanta

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Cisse; Ramos

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti! Dopo il largo successo europeo di giovedì contro il Salisburgo, il Milan torna oggi in campo per la settima giornata di Serie A Enilive. Ospite del Diavolo l'Atalanta di Maurizio Sarri, formazione contro la quale i rossoneri hanno vinto solo 2 volte negli ultimi 10 incontri. Grazie al nostro live testuale potrete seguire passo dopo passo questa marcia di avvicinamento alla sfida di San Siro. Restate con noi!!!

14.50 ATALANTA: NUMERI E FOCUS SUI PROSSIMI AVVERSARI ROSSONERI-L'Atalanta ha rimediato un ko nelle ultime 2 trasferte giocate nel massimo campionato italiano: la Dea potrebbe perdere 3 gare esterne di fila con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal 2017 (con Gian Piero Gasperini alla guida del club).

14.00 |​​​​​ DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Sky Sport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it

13.30 |​​​​​ RAMOS A SECCO IN SERIE A

Sono passati 50 giorni dall'unico gol di Gonçalo Ramos in Serie A, segnato il 28 agosto contro il Venezia. In Europa e con il Portogallo il numero 9 continua a trovare la rete, ma in campionato fatica: appena 6 tiri nello specchio, 1,99 xG e 28 tocchi in area in sei partite. Amorim continua a credere in lui, ma il Milan lo ha acquistato per 73.1 milioni soprattutto per segnare, quello che comunque gli è riuscito bene a Parigi. Il portoghese, nonostante il digiuno, ma adesso deve ritrovare il gol anche a San Siro.

13.00 |​​​​​ CARDINALE ASSENTE A SAN SIRO

Per la prima volta in questa stagione di Serie A Gerry Cardinale non sarà presente a San Siro per assistere a Milan-Atalanta. Il numero uno di RedBird seguirà infatti la sfida direttamente dagli Stati Uniti, restando comunque aggiornato sull'andamento della squadra rossonera in un appuntamento importante per il campionato. Il proprietario rossonero dovrebbe però tornare al seguito della squadra già a partire dalla prossima settimana, quando il Milan sarà invece impegnato nella trasferta di Udine.

12.30 |​​​​​ VERSO MILAN-ATALANTA: NUMERI E STATISTICHE

Dopo il 2-0 contro il Venezia e il 3-0 contro il Lecce, il Milan potrebbe vincere tre match interni di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. Inoltre, l'ultima volta che i rossoneri hanno ottenuto tre successi consecutivi in casa in campionato con annesso clean sheet, risale al periodo tra settembre e ottobre 2024 (anche in quel caso contro Venezia e Lecce, oltre che contro l'Udinese).