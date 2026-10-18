VIDEO MN - Il Milan arrivato a San Siro per la sfida contro l'Atalanta
Il video dell'arrivo del Milan a San Siro per la partita contro l'Atalanta che comincerà alle ore 18
Il Milan è arrivato in questi minuti allo stadio San Siro per la partita contro l'Atalanta. La gara comincerà alle ore 18 ed è valida per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive: i rossoneri e la Dea sono entrambi reduci dalle vittorie ottenute nel giovedì di coppe europee, ma la squadra di Ruben Amorim deve riscattare il pareggio di Reggio Emilia.
Questo il video dei nostri inviati:
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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