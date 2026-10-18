Pellegatti sottolinea: “Il Milan ha speso senza progredire perché ha sempre impoverito la squadra”

Le parole di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube in merito alla gestione della rosa negli ultimi anni.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del bilancio consolidato del Milan a giugno 2026 e della gestione della rosa di questi anni. Di seguito le sue parole.

"Se ci fosse stata una gestione un po' meno bella con qualche investimento in più, questo meno sarebbe stato più perché ve l'ho già detto mille volte la differenza tra investimenti e costi. Il Milan ha pagato giocatori, ma senza una linea che gli potesse permettere dalla semifinale di Champions League del 2023 di progredire. No, abbiamo depauperato la squadra con le cessioni di Calhanoglu, di Kessiè, di Tonali, di Reijnders e quindi non è stata una politica avveduta, è stata una politica falsamente avveduta, perché tu non hai investito per portare a casa di più per diventare una squadra fra le prime 8 d'Europa e adesso c'è ancora da rifare. È stata una gestione miope, figlia della tattica, non della strategia"