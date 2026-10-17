Sabatini: “Maignan una certezza, De Winter cresce sempre di più”

Sandro Sabatini commenta la vittoria del Milan per 4-0 ai danni del Salisburgo.

Nel suo canale YouTube, il collega Sandro Sabatini ha analizzato e commentato la vittoria sul Milan alla RedBull Arena contro il Salisburgo. Queste le sue parole.

“Lasciamo perdere il gioco di Amorim, il suo calcio, le sue idee, il tempo che ci vuole. No, andiamo ad analizzare le prestazioni dei giocatori che fanno la differenza. I giocatori fanno la differenza per il gioco e, naturalmente, aspettando anche le conferme in campionato, quello che non si può non notare, partendo dalla difesa, non è Maignan, che è sicuro, oppure De Winter, che è una garanzia ed è molto cresciuto, continua forse a crescere, non in altezza perché già sfiora i due metri, ma in rendimento. Pavlovic è il solito Pavlovic, perfino troppo dispendioso, magari avrebbe fatto meglio a starsene fuori per qualche minuto in più”