Calciomercato Milan, è sbocciato un top player da oltre 50 milioni. Jashari, Cisse, Krösche: cosa sta succedendo

Diego Moreira conquista il Milan: oggi vale più dei 50 milioni spesi in estate. Jashari-PSV: perché no. Cisse e il rinnovo che arriverà

Dopo tanto tempo, a Milanello c’è la forte sensazione di avere nuovamente in casa un Top Player con la T e la P maiuscola. Diego Moreira è l’uomo, è il giocatore che sta facendo innamorare i tifosi come non accadeva da tempo. C’è un sentore molto forte, che fa respirare aria di passione attorno all’esterno belga ed è un’atmosfera che non si avvertiva da anni. Perché se per Luka Modric c’è una venerazione assoluta, con Moreira c’è qualcosa di diverso. Di più passionale, viscerale, epidermico.

Il numero 22 ha fatto breccia perché dà proprio quelle vibes da grande giocatore, che aggredisce ogni partita con la giusta mentalità e con quella fame di voler sempre vincere, che lo può portare ad essere decisivo. Anche ad Atene, specie nel secondo tempo, quando la palla arrivava sui suoi piedi, c’era sempre aria frizzante, quel bel pensare che da quel mancino possa sempre nascere qualcosa di importante e determinante a tuo favore.

Gerry Cardinale lo definisce: “My boy”, perché la scorsa estate lo ha preso con un blitz e una trattativa proprietario-proprietario. I 51 milioni investiti come base fissa sono destinati, a breve, a lievitare almeno a 53-54 perché Moreira è a una partecipazione con gol o assist a quota 10, il che farà scattare un bonus. Ma tra Milanello e Casa Milan saranno ben contenti di indirizzare il bonifico verso Strasburgo.

JASHARI, CISSE, KROSCHE: COSA SUCCEDE

Il Milan, a gennaio, non si priverà di Ardon Jashari. Il PSV Eindhoven non è mai stato, realmente, un’opzione per lo svizzero. Perché guadagna tanto e, soprattutto, non era un’operazione fattibile in prestito poiché sono stati esauriti i sei slot previsti dal regolamento FIFA con le ultime operazioni estive, ovvero Gimenez al Porto e Fofana al Siviglia. Dunque il PSV avrebbe dovuto comprare Jashari per portarlo in Olanda, ma non ci sono i termini.

Su Alphadjo Cisse c’è ottimismo e voglia di chiudere, in tempi rapidi, la questione legata al rinnovo di contratto così come per Adrien Rabiot. Alpha è felicissimo al Milan ed è considerato un elemento fondante per la rosa del presente e del futuro, a prescindere dai dieci gol segnati in stagione. Si arriverà presto a un accordo con adeguamento.

Quella che inizia oggi potrebbe essere la settimana dell’arrivo di Markus Krösche a Milano per iniziare a lavorare a contatto con Ruben Amorim, il gruppo dirigenziale e Gerry Cardinale. Per il prossimo head of football ci sono diversi dossier da dover discutere, tra calciomercato in entrata e la gestione, ad esempio, di Francesco Camarda. È atteso un incontro con il suo entourage per poter capire quale sia il percorso migliore da fargli fare, con un prestito all’estero che potrebbe prevalere rispetto a quello in Italia.